В Афганистане талибы заняли важный район после отступления правительственных сил

В Афганистане боевики исламистского движения «Талибан» без боя заняли стратегически важный район на юге страны после отступления правительственных сил, сообщают местные чиновники.

Как сказал пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд, в которой это произошло, афганские силы осуществили «тактический отход» из райцентра Сангин одноименного важного района с целью «избежать жертв среди гражданских».

Спикер талибов Кари Юсуф Ахмади заявил, что их силы захватили райотдел полиции и воинскую часть со значительными количествами вооружения, которые оставили при отступлении правительственные войска.

Но другой афганский чиновник добавил, что при поддержке США был осуществлен воздушный удар по оставленному вооружению, который уничтожил его.

В районе Сангин сосредоточена большая часть производства опия в Афганистане, он занимает стратегически важное расположение между рекой Гильменд и соседней провинцией Кандагар.

Этот район остается местом ожесточенных боев с талибами с момента свержения власти талибов в Афганистане в 2001 году. В боях за Сангин погибло больше американских и британских солдат, чем в любом другом из около 400 районов в провинциях Афганистана. В 2013 году международные силы передали ответственность за этот район властям Афганистана.

По оценкам США, сейчас власти Афганистана контролирует менее 60 процентов территории страны.