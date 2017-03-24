В Крыму заявляют о вводе в эксплуатацию двух домов для переселенцев из зоны Керченского моста

Два многоквартирных жилых дома, возведенные для переселенцев из зоны строительства Керченского моста, ввели в эксплуатацию в микрорайоне Нижний Солнечный в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Минстроя аннексированного Крыма.

Отмечается, что дома рассчитаны на 88 квартир.

«Это два трехэтажных жилых дома: один из которых общей площадью 2782,59 кв.м. на 46 квартир и состоит из 6 однокомнатных, 22 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир; второй жилой дом общей площадью 2329,2 кв.м. на 42 квартиры состоит из 9 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 9 трехкомнатных квартир», – говорится в сообщении.

Когда в построенное жилье начнут переселять людей, в пресс-службе не уточняют.

Ранее подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял о готовности на 99,9% жилья для переселенцев из зоны строительства Керченского моста. По его словам, оставались некоторые претензии к отделочным работам.

Из-за строительства моста через Керченский пролив на Цементной слободке в Керчи планируют расселить 8 домов, в которых проживают 185 человек. Новое жилье для переселенцев обещали построить к концу октября 2016 года, затем сроки несколько раз сдвигали.

Жители Керчи, проживающие в районе Цементной слободки, ранее заявляли, что готовы переселиться ради строительства Керченского моста, но только в «качественные и равноценные квартиры».