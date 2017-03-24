Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма в пятницу, 24 марта, начнет рассматривать апелляции на продление ареста фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир». Об этом в Фейсбуке сообщает глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев.

«С 10.00 в Верховном суде Крыма начнутся рассмотрения апелляционных жалоб на постановления Киевского районного суда г. Симферополя на продление сроков содержания под стражей Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира, Исмаилова Рустема, Салединова Айдера и возможно Джемаденова Эмиля (по нему пока точной информации нет)», – написал Смедляев.

Также в этот день в 14:00 по московскому времени подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя рассмотрит жалобу адвоката Николая Полозова на «на незаконный допрос его в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова следователем ФСБ».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 7 марта вынес постановление о продлении меры пресечения пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Арест продлили до 11 июня 2017 года.

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.