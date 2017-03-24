По состоянию на 7:00 24 марта на территории военного арсенала у Балаклее в Харьковской области продолжают наблюдаться взрывы разной интенсивности. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Накануне удалось ликвидировать до 20 локальных пожаров», – сообщил Радіо Свобода помощник начальника харьковского областного управления ГСЧС Игорь Лупантин.

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли более тысячи человек. На месте работает 9 пиротехнических бригад.

Накануне вечером в Минобороны сообщили о постепенном снижении интенсивности пожара.

В ночь на 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила женщина, которую госпитализировали. Из близлежащих населенных пунктов начали эвакуировать людей – почти 20 тысяч, по данным властей.

В правительстве не исключили, что ситуация с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Балаклее может длиться до семи дней. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривают и служебную халатность.