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Новости

В Брюсселе презентовали книгу о Джемилеве, чтобы помочь детям крымских политузников

Дети крымских политзаключенных на встрече «Крымской солидарности», иллюстрационное фото

Дети крымских политзаключенных на встрече «Крымской солидарности», иллюстрационное фото

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Авторы книги «Мустафа Джемілєв. Незламний» главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик и сооснователь общественной организации «КрымSOS» Алим Алиев накануне, 24 марта, презентовали издание в Брюсселе. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Алим Алиев и Севгиль Мусаева-Боровик презентуют в Брюсселе книгу о Мустафе Джемилеве. Собранные средства пойдут на помощь почти 70 детям крымских политических заключенных, которые воспитываются без родителей», – написала Джеппар.

Презентация книги «Мустафа Джемілєв. Незламний» в Киеве состоялась 17 марта.

В книгу вошли не только интервью с главным героем, но и видение участников национального движения крымских татар и советских диссидентов, а также нынешнее положение в Крыму.

«Мустафа Джемілєв. Незламний» вышла на двух языках – русском и украинском – общим тиражом в 7 тысяч экземпляров.

В Брюсселе 23 марта прошел семинар представителей гражданского общества Украины в рамках диалога с Европейским Союзом.

В ходе этого мероприятия участники обсудили механизмы воздействия на Россию для защиты прав человека в Крыму и на неподконтрольной Украине части Донбасса.

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