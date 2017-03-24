В Чечне боевики напали на воинскую часть Росгвардии – СМИ

В Чечне в станице Наурской в ночь на пятницу, 24 марта, группа вооруженных людей пыталась прорваться на территорию части Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в нападении принимали участие восемь человек, шесть из которых были убиты. Еще двоим удалось скрыться.

Потери среди военнослужащих уточняются. По данным источника «Кавказского узла», среди военных есть раненые.

Как утверждает собеседник «Лайфа», нападавшие пытались прорваться к общежитиям офицеров Росгвардии.

На территории части введён режим полной боевой готовности. Ответственность за нападение пока никто не взял.