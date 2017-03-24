Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону, который рассматривает дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», отклонил на заседаниях 22-23 марта ряд заявленных защитой севастопольца Руслана Зейтуллаева ходатайств. Об этом после заседаний сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Эти два дня защита пыталась представить свои доказательства. Почему пыталась? Потому что более 8 ходатайств было заявлено: об истребовании доказательств, о вызове экспертов, о вызове свидетеля. Однако ни одно из заявленных ходатайств судом не было удовлетворено. На наш взгляд, совершенно необоснованно», – сказал Курбединов.

Он также сообщил, что на судебном заседании 23 марта защита заявила отвод всему составу суда.

«Я считаю, что суд прямо или косвенно заинтересован в исходе дела. И принцип состязательности грубейшем образом сегодня не был соблюден. Конечно же, это заявление об отводе не было удовлетворено», – добавил адвокат.

Следующие заседания по делу Руслана Зейтуллаева назначены на 29 и 30 марта. На них будут допрашивать свидетелей защиты.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября 2016 года приговор, согласно которому севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», был приговорен к семи годам колонии общего режима. Севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по этому делу, получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.