Суд в Крыму дал фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» на совещание с адвокатами полчаса

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма на заседании 24 марта дал «симферопольской пятёрке» фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» полчаса на согласование позиции с защитой. О заседании Эмиль Джемаденов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Айдер Салединов и Рустем Исмаилов узнали сегодня утром.

При этом суд отказал обвиняемым Узеиру Абдуллаеву и Рустему Исмаилову в отложении рассмотрения до участия в заседании их адвокатов, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма в пятницу, 24 марта, должен рассмотретть апелляции на продление ареста пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 7 марта вынес постановление о продлении меры пресечения пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Арест продлили до 11 июня 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».