Под разрушенными конструкциями здания в Балаклее нашли погибшую женщину. Об этом заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

«Поздно вечером во время обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями здания была найдена погибшая женщина 51-го года», – сказал он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Также Чечеткин со ссылкой на данные Министерства здравоохранения сообщил, что в результате попадания снаряда в дом осколочное ранение головы получила женщина 1962 года рождения.

В ночь на 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее Харьковской области начали взрываться боеприпасы. По данным ГСЧС, по состоянию на 7:00 24 марта на территории военного арсенала у Балаклее продолжаются взрывы разной интенсивности.

Ранее сообщалось, что жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранения в висок получила женщина, которую госпитализировали. Из близлежащих населенных пунктов начали эвакуировать людей – почти 20 тысяч, по данным властей.

В правительстве не исключили, что ситуация с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Балаклее может длиться до семи дней. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривают и служебную халатность.