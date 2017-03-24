Россия проводит учения противолодочных сил на Черноморском флоте, которые продлятся до 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

В учениях задействованы соединения кораблей охраны водного района, дизельная подводная лодка «Старый Оскол» и Морская авиация Черноморского флота России.

«В соответствие с поставленными задачами корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Муромец» осуществила поиск подводной лодки, находящейся в подводном положении и осуществила учебную атаку с применением торпедного оружия. Корабли КПУГ в ходе поиска взаимодействовали с противолодочными самолётами-амфибиями Бе-12 и вертолётами Ка-27ПЛ Морской авиации флота», – говорится в сообщении.

Сообщается, что корабли противолодочной ударной группы выполнили подготовительную артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям, отработали организацию обороны отряда кораблей при стоянке на незащищенном рейде, организацию ПВО на переходе морем, провели тренировки по связи и совместному маневрированию.

На днях в Министерстве обороны России сообщали, что до конца нынешнего года в ведомстве планируют перебросить в аннексированный Крым три российские подводные лодки: «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород».

В Крыму 20 марта на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учение проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».