На модернизацию учебно-воспитательного процесса в Крыму выделили 51 миллион рублей (около 24 млн гривен). Соответствующее постановление утвердило подконтрольное Кремлю правительство Крыма 23 марта.

Как сообщает пресс-служба крымского министерства, постановление регулирует порядок расходования средств, предусмотренных в бюджете Крыма с учетом субсидии из российского бюджета на создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом, а также на проведение мероприятий по программе «Доступная среда».

Согласно постановлению, главным распорядителем средств из крымского бюджета является министерство образования, науки и молодежи Крыма.

«15 миллионов рублей будут направлены на улучшение материально-технической базы системы независимой оценки качества общего образования, 8 миллионов рублей – на создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях среднего профессионального образования и 28 миллионов на проведение капитального ремонта 2 спортивных залов, оснащение 7 открытых спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием и открытие 2 спортивных клубов», – говорится в сообщении.

Накануне назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов анонсировал проверку за расходованием средств в городах и районах Крыма. От подчеркнул, что такая практика на полуострове вводится впервые.