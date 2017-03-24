Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что будет добиваться отмены антироссийских санкций и «черных списков». Об этом она рассказала во время встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в Москве.

По словам Ле Пен, Россия и Франция должны объединить усилия в борьбе с терроризмом. «Наши две нации должны объединить усилия и дать им достойный отпор», – сказала она.

Накануне стало известно, что Ле Пен посетит Москву для обсуждения российско-французского сотрудничества в борьбе с терроризмом по приглашению Госдумы. Встреча Володина и Ле Пен состоялась за месяц до первого тура голосования 23 апреля на президентских выборах во Франции.

Ле Пен считается откровенным поклонником президента России Владимира Путина и призывает к сближению с Россией. Кремль опроверг сообщения о том, что пытается повлиять на кампанию выборов в Франции. Отношения Ле Пен с Россией оказались в центре внимания во время предвыборной кампании, в значительной степени из-за кредита в размере 9,7 миллиона долларов, который партия «Национальный фронт» взяла у российского банка в 2014 году.

Лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен ранее заявляла, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, отметила, что «не видит никаких оснований ставить под сомнение референдум», который прошел на полуострове в 2014 году. А на вопрос, считает ли она Крым частью России, Ле Пен ответила: «Да».