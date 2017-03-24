В филиале «Алушта» «ПАО Массандра» жалуются на нехватку сельхозтехники

В филиале «Алушта» госпредприятия «ПАО Массандра» жалуются на нехватку сельскохозяйственной техники. Об этом шла речь во время выездного совещания по вопросу технического оснащения промышленных предприятий агропромышленного комплекса Крыма, в котором принял участие заместитель министра сельского хозяйства подконтрольного Кремлю правительства Крыма Владимир Скворцов.

По его словам, состояние сельскохозяйственной техники предприятия «на данный момент оставляет желать лучшего», сообщает 23 марта пресс-служба крымского министерства.

«Трактора, плантажные плуги, опрыскиватели, культиваторы – все устарело и нуждается в замене. У алуштинского филиала «Массандры» 600 гектаров виноградников. Для получения стабильного урожая их нужно качественно обрабатывать, а это невозможно без современного оборудования», – сказал Скворцов.

Он добавил, что крымское министерство сельского хозяйства «оказывает всевозможную консультативную помощь предприятию». И пообещал подумать над решением этого вопроса.

В 2016 году «Массандра» сообщила о проведении уборочной кампании в «сложных условиях»: винограда в трех филиалах – «Алуште», «Морском» и «Судаке», собрали 14916 тонн (в 2015 году было собрано 15777 тонн). В компании заявили, что «роль сыграла засуха последних двух лет, а также тем, что в августе и сентябре градом были серьезно повреждены 162 га виноградников».

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявлял ранее, что задача Крыма – стать ведущим регионом России по производству качественных вин и винограда.