Суд в Симферополе перенес заседание по «делу Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма перенес заседание по делу пятерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из-за отсутствия защитников двоих подсудимых – Теймура Абдуллаева и Рустема Исмаилова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Таким образом, судья отказалась от изначального намерения рассмотреть жалобу «симферопольской пятёрки» крымских татар, обвиняемых в терроризме, на продление ареста без участия адвокатов Абдуллаева и Исмаилова. Хотя до этого судья и отклонила их ходатайства об отводе назначенных им защитников.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма в пятницу, 24 марта, должен был рассмотреть апелляции на продление ареста пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 7 марта вынес постановление о продлении меры пресечения пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Арест продлили до 11 июня 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».