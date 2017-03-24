Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что расследование убийств бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова и журналиста Павла Шеремета, а также диверсии на складах боеприпасов в Харьковской области должно быть делом чести для украинских правоохранителей​.

«Делом чести всех правоохранительных органов Украины, и Служба (СБУ – КР) должна подставить свое плечо и помочь, – является раскрытие вчерашнего убийства, когда у гостиницы «Премьер Палац» был убит бывший депутат Госдумы России, главный свидетель по делу Януковича, и раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета, и раскрыть диверсию вчерашнюю в Харьковской области. Это тоже дело военной контрразведки вместе с военной прокуратурой», – сказал президент во время торжественных мероприятий по случаю 25-летия создания Службы безопасности Украины.

Вороненкова убили в центре Киева около 11 часов 30 минут. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, а его охранник и нападавший были ранены. Позже мужчина, стрелявший в Дениса Вороненкова, умер в больнице.

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» заявления о российском следе в убийстве Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма» со стороны России

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.