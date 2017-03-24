Геращенко: Вороненкова убил «агент российских спецслужб из Севастополя»

Убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова совершил «агент российских спецслужб родом из Севастополя». Об этом в Фейсбуке написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб», – написал Геращенко.

По его информации, Паршов «прошел в России курс в школе для диверсантов», после чего, выполняя задачу российских спецслужб, прослужил год в одном из подразделений Национальной Гвардии Украины. В боевых действиях участия не принимал и уволился в августе 2016 года.

«После чего ждал получения команды действовать из Москвы. Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова», – добавил Геращенко.

Российская сторона данную информацию пока не комментировала.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева около 11 часов 30 минут. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, а его охранник и нападавший были ранены. Позже мужчина, стрелявший в Дениса Вороненкова, умер в больнице.

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» заявления о российском следе в убийстве Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма» со стороны России

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.