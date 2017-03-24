Крым.Реалии выпустили спецпроект об Олеге Сенцове

Крым.Реалии совместно с Радiо Свобода и Международным фестивалем документального кино о правах человека Docudays UA выпустили специальный проект «Киногерой Олег Сенцов» о крымчанине, режиссере, политзаключенном Олеге Сенцове.

Проект в подготовлен преддверии украинской премьеры документального фильма Аскольда Курова «Процесс», посвященной крымскому политзаключенному.

Премьера фильма на фестивале Docudays UA запланирована на 25 марта.

Специальный проект состоит из трех частей, первая посвящена Олегу Сенцову как режиссеру, вторая рассказывает о судебном процессе и тюремном заключении крымского политузника, третья часть спецпроекта посвящена акциям в поддержку Олега Сенцова, которые проходили в разных странах мира.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.