Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен

Президент России Владимир Путин встретился с ультраправым кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен в Кремле.

В ходе встречи 24 марта Путин отметил, что Россия не стремится повлиять на будущие выборы во Франции.

«Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны», – цитирует Путина информационное агентство «Интерфакс-Россия».

Он сказал, что «наши партнеры в Европе и США» имеют такое же право.

Ранее в ходе переговоров с российскими законодателями Ле Пен призвала к налаживанию более тесных связей между двумя странами, которые сталкиваются с «двумя гигантскими, монументальными вызовами – глобализмом и исламским фундаментализмом».

Она также призвала к отмене санкций, которые Запад применил против Москвы за ее действия в отношении Украины.

Ле Пен считается откровенным поклонником президента России Владимира Путина и призывает к сближению с Россией. Кремль опроверг сообщения о том, что пытается повлиять на кампанию выборов в Франции. Отношения Ле Пен с Россией оказались в центре внимания во время предвыборной кампании, в значительной степени из-за кредита в размере 9,7 миллиона долларов, который партия «Национальный фронт» взяла у российского банка в 2014 году.

Лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен ранее заявляла, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, отметила, что «не видит никаких оснований ставить под сомнение референдум», который прошел на полуострове в 2014 году. А на вопрос, считает ли она Крым частью России, Ле Пен ответила: «Да».