Убийца Вороненкова уехал в Крым с началом российской агрессии – Геращенко

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что убийца экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Павел Паршов отправился на спецподготовку в Россию из Крыма. Такой информацией Геращенко поделился в комментарии Крым.Реалии.

«Родился он (Павел Паршов – КР) в Крыму, жил в Днепропетровске и в 2014 году, когда началась агрессия России, он опять уехал в Крым, оттуда – в Россию. В России он прошел спецподготовку и в феврале 2015 года он пешком пришел (в Украину – КР) из Беларуси, после чего устроился в Нацгвардию. Это была задача агентурная, он сидел и ждал задачи», – подтвердил Геращенко.

Советник главы МВД уточнил, что ему неизвестно в какой школе учился Паршов в Севастополе, о том, когда нападавший уехал из Крыма в Днепр тоже информации нет.

Ранее Геращенко написал, что убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова совершил «агент российских спецслужб родом из Севастополя». По его информации, Паршов «прошел в России курс в школе для диверсантов», после чего, выполняя задачу российских спецслужб, прослужил год в одном из подразделений Национальной Гвардии Украины. В боевых действиях участия не принимал и уволился в августе 2016 года.

Российская сторона данную информацию пока не комментировала.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева около 11 часов 30 минут. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, а его охранник и нападавший были ранены. Позже мужчина, стрелявший в Дениса Вороненкова, умер в больнице.

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» заявления о российском следе в убийстве Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма» со стороны России.

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.