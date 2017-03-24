Кремль назвал «провокацией» призывы идти на митинги против коррупции в России

Представитель президента России Дмитрий Песков заявляет, что призывы выходить на акцию протеста против коррупции в стране являются «провокацией». При этом Песков не назвал имени оппозиционного политика Алексея Навального, который является организатором митинга против коррупции в Москве.

«Ряд лиц призывает выходить на улицы – это незаконно...Это незаконные призывы, это ни что иное, как провокация», – сказал представитель Владимира Путина.

Ранее в МВД России заявили, что полиция не будет нести ответственность за «возможные негативные последствия» массовых акций 26 марта, которые не будут согласованы с властями.

Примерно в ста городах России 26 марта запланировано акции и митинги против коррупции. Это произошло после публикации фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального о незадекларированной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции.