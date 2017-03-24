Около 78% крымских детей инфицированы туберкулезом – профессор Медакадемии

В Крыму сообщают о большом количестве детей, инфицированных туберкулезом. По словам заведующего кафедрой пульмонологии и фтизиатрии Крымской медицинской академии Крымского федерального университета, профессора Михаила Гришина, 78% школьников старших классов инфицированы.

Об этом 24 марта сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

Михаил Гришин отметил, что инфицированность туберкулезом крымских детей дошкольного возраста составляет 30%. Он добавил, что по статистике 5% инфицированных позже заболевают туберкулезом.

В сентябре 2016 года главный внештатный специалист-фтизиатр крымского министерства здравоохранения, подконтрольного Москве, Лилия Мамотенко утверждала, что показатели по заболеваемости туберкулеззом в Крыму продолжают оставаться на высоком уровне, на полуострове отмечается рост распространения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией.