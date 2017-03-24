Правозащитники в Беларуси заявляют об аресте около 130 активистов

Белорусская правозащитная организация «Весна» сообщает, что около 130 активистов, протестовавших против так называемого «налога на тунеядство», получили сроки ареста до 15 дней и не смогут принять участие в новых акциях 25 марта.

Как сообщили правозащитники 24 марта, еще несколько судов над активистами продолжаются и отложены.

25 марта – неофициальный праздник – День воли по случаю годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. В этот день ожидаются массовые акции в Минске и других городах страны.

Тысячи людей вышли на улицы разных городов Беларуси на протяжении последних недель в знак протеста против непопулярных изменений в трудовое законодательство, которые предусмотрел указ Лукашенко. Протестующие недовольны введением налога по «дармоедам», то есть безработным. Выступления так называемых «маршей недармоедов» стали крупнейшими за последние годы антиправительственными демонстрациями.

Протесты продолжаются, несмотря на решение Лукашенко отложить введение законодательных изменений.

Кроме того, 21 марта Лукашенко заявил о задержании по подозрению в планировании провокаций 20 боевиков, которые, по его словам, тренировались в лагерях на территории Беларуси, а также «вероятно», Украине, Литве и Польше. 23 марта белорусская служба безопасности КГБ заявила, что число арестованных по обвинению в планировании вооруженных беспорядков возросло до 26.

Активисты, оппозиционные группы в Беларуси, а также представители власти Украины и Литвы отвергли заявления Лукашенко, назвав их безосновательными.

Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, подавил за время своего правления оппозицию и независимые средства массовой информации.