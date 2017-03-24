СМИ опубликовали видео убийства экс-депутата Госдумы России Вороненкова

Издание РБК-Украина опубликовало видео с моментом убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Как сообщили в СМИ, видео было предоставлено изданию источниками в следственных органах.

На записи видно, что убийца Вороненкова шел за ним и его охранником. В последний момент перед выстрелом Вороненков обернулся лицом к киллеру. После этого охранник депутата бросился на убийцу, но нападавший выстрелил ему в живот. После этого он произвел еще несколько выстрелов в Вороненкова. Охранник после падения достал пистолет и несколько раз выстрелил в убегающего убийцу.

Ранее Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что убийца экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Павел Паршов отправился на спецподготовку в Россию из Крыма.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева около 11 часов 30 минут. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, а его охранник и нападавший были ранены. Позже мужчина, стрелявший в Дениса Вороненкова, умер в больнице.

В Кремле заявили, что президента России Владимира Путина проинформировали об убийстве. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» заявления о российском следе в убийстве Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма» со стороны России.

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат от Компартии России ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

В начале этого месяца в России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца в рамках расследования дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.