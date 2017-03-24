Радио Крым.Реалии: Как ФСБ завербовала Крым?

В вечерней программе Радио Крым.Реалии обсуждают признания крымских политиков в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Как российские «агенты влияния» становились украинскими политиками? Кто в Крыму сотрудничал с российскими спецслужбами? Могли ли крымские власти организовать «референдум» без помощи России? На эти вопросы ответит генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

Ведущий – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.