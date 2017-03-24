В Беларуси силовики задержали группу журналистов, среди которых украинская журналистка

В Беларуси силовики задержали группу журналистов, в частности журналистку украинского издания «Новое время» Кристину Бердинских.

Как сообщает белорусская служба Радио Свобода, правоохранители в штатском пришли в офис партии «Зеленые» в Минске, переписывали данные из документов людей, которые пришли туда, из офиса никого не выпускали, через некоторое время появились представители милиции в форме, всем приказали идти в машины «для выяснения обстоятельств».

В офисе партии проводят сбор помощи семьям задержанных за последние дни. Там находились и журналисты, в том числе корреспондент белорусской службы Радио Свобода Галина Абакунчик, журналистка украинского издания «Новое время» Кристина Бердинских и журналисты «France24» (Франция).

«Везут в Московский РУВД Минска. Почему не знаем. Аккредитована», – написала на своей странице в Facebook Кристина Бердинских.

Ранее белорусская правозащитная организация «Весна» сообщила, что около 130 активистов, протестовавших против так называемого «налога на тунеядство», получили сроки заключения до 15 дней и не смогут принять участие в новых акциях 25 марта.