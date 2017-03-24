Белорусские силовики отпустили задержанных в Минске журналистов

Журналистка украинского издания «Новое время» Кристина Бердинских заявляет, что задержанных 24 марта, во белорусском Минске работников СМИ отпустили. В то же время, по ее словам, еще не менее 10 задержанных людей остались в ОВД Московского района Минска.

Других подробностей она не привела и пообещала предоставить их позже.

Ранее Бердинских сообщила, что 13 человек задержали в Минске в здании, куда родственники задержанных недавно активистов приносят передачи. Причин задержания, по ее словам, не привели.

Как сообщает белорусская служба Радио Свобода, правоохранители в штатском пришли в офис партии «Зеленые» в Минске, переписывали данные из документов людей, которые пришли туда. Из офиса никого не выпускали, через некоторое время появились представители милиции в форме, всем приказали идти в машины «для выяснения обстоятельств».

В офисе партии проводят сбор помощи семьям задержанных за последние дни. Там находились и журналисты, в том числе корреспондент белорусской службы Радио Свобода Галина Абакунчик, журналистка украинского издания «Новое время» Кристина Бердинских и журналисты «France24» (Франция).

Ранее белорусская правозащитная организация «Весна» сообщила, что около 130 активистов, протестовавших против так называемого «налога на тунеядство», получили сроки заключения до 15 дней и не смогут принять участие в новых акциях 25 марта.