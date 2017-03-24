Группировка «Исламское государство» взяла ответственность за нападение на российских военных в Чечне

Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на российских военных в Чечне на Северном Кавказе в России, стал одним из самых кровавых инцидентов в этом регионе за длительное время.

Как сообщает американская организация SITE Intelligence Group, отслеживающей деятельность экстремистов во всем мире, кавказский участок группировки «Исламское государство» заявил, что именно он совершил это нападение.

В ночь на пятницу в результате нападения на воинскую часть Национальной гвардии России, известной также как Росгвардия (созданной из бывших внутренних войск МВД и спецназа полиции), в Чечне погибли шестеро военнослужащих, еще трое были ранены. Также были убиты шестеро из восьми нападавших, двое скрылись.

Председатель Чечни Рамзан Кадыров предположил, что целью нападения был захват оружия. Он заявил, что трое из убитых нападавших были родом из Чечни, еще трое – из Ростовской и Волгоградской областей России.

Президент России Владимир Путин назвал нападение «тяжелой событием».

После силового подавления российскими войсками движения в Чечне за независимость и утверждение там прокремлевской власти в регионе и, в целом на Северном Кавказе, дальше действуют группы радикальных исламских экстремистов, связывающих себя с группировкой «Исламское государство». Время от времени они совершают нападения на российских силовиков.