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Новости

В Ялте перенесли общественные слушания по застройке центра города

Крым, Ялта

Крым, Ялта

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Общественные слушания по обсуждению проекта планировки центральной части Ялты, назначенные на 25 марта не состоятся. Их перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщают в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Общественные обсуждения по проекту планировки территории центральной части города Ялта переносятся в связи с необходимостью уточнения с Государственным комитетом по охране культурного наследия Крыма количества вновь выявленных памятников архитектуры и их охранных зон, находящихся на проектируемой территории», – говорится в сообщении.

Ялтинские общественники возмущены и уверяют, что проект планировки центральной части города местные российские власти хотят «протащить» с нарушением процедуры и без активного участия общественности, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Общественные слушания по застройке центральной части Ялты были назначены на 4 марта, но без объяснения причин перенесены на 25.


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