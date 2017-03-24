В Ялте перенесли общественные слушания по застройке центра города

Общественные слушания по обсуждению проекта планировки центральной части Ялты, назначенные на 25 марта не состоятся. Их перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщают в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Общественные обсуждения по проекту планировки территории центральной части города Ялта переносятся в связи с необходимостью уточнения с Государственным комитетом по охране культурного наследия Крыма количества вновь выявленных памятников архитектуры и их охранных зон, находящихся на проектируемой территории», – говорится в сообщении.

Ялтинские общественники возмущены и уверяют, что проект планировки центральной части города местные российские власти хотят «протащить» с нарушением процедуры и без активного участия общественности, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Общественные слушания по застройке центральной части Ялты были назначены на 4 марта, но без объяснения причин перенесены на 25.



