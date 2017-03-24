Amnesty International призывает власти Белоруси не препятствовать планируемым митингам

Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Беларуси дать возможность провести все запланированные на субботу 25 марта массовые мероприятия, не препятствовать им с применением чрезмерной полицейской силы или произвольными задержаниями мирных участников – «как это происходило ранее», добавили правозащитники.

Как заявили в организации, власти Беларуси должна наконец признать основополагающее право граждан на мирный протест и не запрещать акции, не применять силу против мирных участников протестов и не прибегать к другим способам преследования.

Чиновники же должны перестать изображать инакомыслящих как «пятую колонну», а вместо этого обеспечить право на свободу выражения мнения и свободу собраний, отметили правозащитники.

Организаторы планируемого марша в столице Минске по случаю неофициального праздника Дня воли 25 марта сообщили Радио Свобода, что городские власти разрешили собраться только в парке на окраине города, но не в центре.

При этом, обратили внимание активисты, по закону власть обязана сообщить о своем решении по массовым мероприятиям за пять дней до него, но фактически сообщила лишь за день, в пятницу.

По словам организаторов марша в Минске, они планируют придерживаться своему первоначальному плану пройти шествием по центру Минска.

День воли, который не признает нынешняя власть Беларуси, отмечает годовщину создания 25 марта 1918 Белорусской Народной Республики, которая просуществовала менее года, прежде чем Беларусь захватили большевики и провозгласили в ней «советскую власть».

Ранее в Беларуси были задержаны десятки активистов, участвовавшие в других акциях протеста – против введения «налога на тунеядство». Около 130 из них приговорили к админарестам на сроки до 15 суток – как считает оппозиция, в первую очередь с целью не дать им принять участие в новых акциях 25 марта.