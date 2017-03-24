В Загребе задержали крымских фанатов футбола за акцию под посольством России – активист

В Загребе (Хорватия) задержали фанатов крымских футбольных клубов «Таврия» и «Севастополь» за акцию под посольством России. Об этом на своей странице в Facebook пишет один из болельщиков, активист Максим Кицюк.

Сообщается, что футбольные фанаты развернули несколько украинских флагов, при этом скандируя: «Крым – это Украина».

Фанаты крымских футбольных клубов «Таврия» и «Севастополь» приехали в город Загреб (Хорватия), чтобы поддержать сборную Украины 24 марта в матче европейской квалификации Чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.