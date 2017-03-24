Навальный: митинги против коррупции согласованы в 24 городах России

Организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального антикоррупционные митинги согласованы в 24 российских городах из 100 заявленных. Об этом изданию РБК сообщили в команде Навального.

Согласованные акции пройдут в Воронеже, Иркутске, Казани, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Новокузнецке, Омске, Магнитогорске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Также митинги согласованы в Волжском, Кирове и Томске.

Московские власти отказались согласовать антикоррупционное шествие в центре города 26 марта, предложив провести акцию на окраинах столицы. Навальный не согласился на предложенные альтернативные площадки и продолжает настаивать на проведении демонстрации на Тверской улице. Московская администрация предупредила сторонников оппозиционера о незаконности этого шествия.

В аннексированном Симферополе и Севастополе сторонникам Навального также отказали в согласовании шествий и митингов.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. Премьер-министр не отреагировал на обвинения оппозиционера, из-за чего Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на антикоррупционные митинги.