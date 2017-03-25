В Главгосэкспертизе России одобрили проект реконструкции порта Евпатории

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства и реконструкции объектов инфраструктуры морского порта Евпатории, предусматривающий восстановление пассажирских пирсов «Сад Караева», «Парк Фрунзе» и «Новый пляж». Об этом говорится на официальном сайте Главгосэкспертизы.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работы по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры морского порта Евпатории пройдут в три этапа.

В октябре 2016 года российские власти Ялты сообщали о реализации программы по реконструкции всех берегоукрепительных сооружений в городе, в том числе причалов, которая предусмотрена в 2017-2018 годах.



