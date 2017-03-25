Жителей Крыма призывают поддержать международную акцию «Час Земли»

Подконтрольное Кремлю министерство экологии и природных ресурсов Крыма призывают жителей полуострова поддержать международную экологическую акцию «Час Земли».

«В этом году мероприятие пройдет 25 марта в 20:30 по местному времени. «Меняй себя, а не планету» – таков слоган кампании WWF России, приуроченной к Часу Земли-2017. Минприроды Крыма, призывает жителей и гостей полуострова принять участие в акции, на час – с 20:30 до 21:30 выключить свет и бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время будет погашена подсветка самых известных зданий и памятников России и других стран мира», – говорится в сообщении ведомства.

«Час земли» – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех – частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества.



