Трамп отозвал законопроект об отмене системы медстрахования, которую инициировал Обама

Президент США Дональд Трамп попросил спикера Палаты представителей Конгресса, республиканца Пола Райана отменить планируемое на пятницу голосование по законопроекту, который был направлен на отмену введенную при предыдущем президенте Бараке Обаме систему всеобщего медицинского страхования и заменить ее на другую схему, сообщила пресс-секретарь спикера.

Менее чем за час до этого телеканал CNN цитировал слова Райана о том, что среди республиканцев нет достаточного поддержки, чтобы гарантировать прохождение законопроекта.

После этого решения Палата представителей, которая утром обсуждала законопроект, досрочно завершила работу pf пятницу. Пока не определено, когда Палата соберется на пленарное заседание вновь, говорят конгрессмены-республиканцы.

Ранее в четверг, Трамп потребовал от Палаты представителей быстрее проголосовать за законопроект.

Отмена введенного 2010 году предыдущей администрацией демократов системы обязательного общего медстрахования с льготами для малоимущих, которую неформально назвали «Obamacare», было одной из ведущих предвыборных обещаний Трампа.