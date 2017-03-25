В правительстве Украины призвали комиссара ЕС сохранить и усилить санкционное давление на Россию

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала комиссара ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоганнеса Хана к консолидации усилий Европейского союза в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

По информации пресс-службы, Иванна Климпуш-Цинцадзе подробно проинформировала сторону ЕС относительно обострения ситуации с безопасностью на востоке Украины, увеличение количества обстрелов украинских позиций из запрещенного оружия и потерь среди военных и гражданского населения.

«Стороны отдельно обсудили вопрос грубого захвата боевиками украинских предприятий на неподконтрольных территориях востока Украины, а также шаги, которые были предприняты украинской властью в ответ», – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр находится с визитом в европейских и евроатлантических институтах в Брюсселе.