В Казани горел пороховой завод, есть погибший

В Казани произошел пожар в районе порохового завода. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.

Очевидцы сообщают, что в районе возгорания был слышен взрыв.

По данным ТАСС, один человек погиб. О причинах возгорания не сообщается. Источник РИА Новости утверждает, что площадь пожара достигла 400 квадратных метров.

Казанский пороховой завод – старейший в России, начал работу в 1788 году. Он производит порох и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения.

В середине марта подобный масштабный пожар произошел на химическом заводе в Тольятти. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.