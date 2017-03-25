Крымских фанатов футбола в Загребе отпустили после уплаты штрафа

Группу фанатов крымского футбольных клубов «Таврия» и «Севастополь», которые были задержаны в Загребе (Хорватия) во время проведения акции под посольством России, отпущены и возвращаются домой. Об этом сообщает один из болельщиков, активист Максим Кицюк на своей странице в Faсebook.

По его словам, активисты провели в полиции Загребы шесть часов и заплатили штраф за «фанатские проделки». «Мы свободны. Заплатили группой штраф. А штрафы в Хорватии за фанатские проделки – от 500 до 2000 евро. Однако мы весело провели около шести часов в первом отделении полиции Загреба. Слава Украине! Крым – это Украина!», – пишет Кицюк.

На данный момент фанаты возвращаются домой.



В пятницу, 24 марта, футбольные фанаты развернули у посольства России в Загребе несколько украинских флагов и скандировали: «Крым – это Украина».

Фанаты крымских футбольных клубов «Таврия» и «Севастополь» приехали в город Загреб (Хорватия), чтобы поддержать сборную Украины 24 марта в матче европейской квалификации Чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.