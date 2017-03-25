В Севастополе обещают привести в порядок пляжи к 1 мая

В Севастополе работы по благоустройству городских пляжей должны быть завершены не позднее 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации Севастополя со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Базарова, который провел рейд по городским пляжам.

«На сегодняшний день, благоустройство пляжей только начинается, впереди много работы. Арендаторам пляжей поставлен срок до 1 мая: к этому времени основной объем работ должен быть выполнен, а далее в текущем режиме будут устраняться небольшие недочеты, выявленные в результате проверок готовности», – заявил Базаров.

По его словам, в этом году на пляже Хрустальном будут установлены две площадки: детская и спортивная с тренажерами. А на пляже Песочный поручено решить проблемы с доступом горожан к прибрежной зоне, которую огородили предприниматели отеля, расположенного по соседству.

По данным заместителя подконтрольного России губернатора Севастополя, чиновниками расторгнуты договоры с 15 операторами пляжей, которые не справились со своими обязанностями. На данный момент объявлены конкурсы между новыми предприятиями, которые будут обслуживать пляжи. Всего планируется определить арендаторов для 32 пляжей из 55.