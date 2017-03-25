В Балаклее продолжаются взрывы на складах военного арсенала

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают о дальнейших взрывах на технической территории военного арсенала на околице города Балаклея Харьковской области с различной интенсивностью – приблизительно один взрыв в пять минут.

В сообщении пресс-службе ГосЧС со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины говорится о двух раненых и одном погибшем от взрывов людях, сообщает Радіо Свобода.

Ранее в пятницу, 24 марта, заместитель начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина Сироштан сообщала, что общее число раненых вследствие взрыва на складах вооружения на околице Балаклеи возросло до пяти человек, из которых трое находятся в стационаре.

По информации ГосЧС, на данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для этого в зоне чрезвычайной ситуации сосредоточены группы сил общей численностью более 1,4 тысяч человек и 226 единиц техники.