В Балаклее продолжаются взрывы на складах военного арсенала

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают о дальнейших взрывах на технической территории военного арсенала на околице города Балаклея Харьковской области с различной интенсивностью – приблизительно один взрыв в пять минут.
В сообщении пресс-службе ГосЧС со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины говорится о двух раненых и одном погибшем от взрывов людях, сообщает Радіо Свобода.
Ранее в пятницу, 24 марта, заместитель начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина Сироштан сообщала, что общее число раненых вследствие взрыва на складах вооружения на околице Балаклеи возросло до пяти человек, из которых трое находятся в стационаре.
По информации ГосЧС, на данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для этого в зоне чрезвычайной ситуации сосредоточены группы сил общей численностью более 1,4 тысяч человек и 226 единиц техники.
В ночь на четверг, 23 марта, на складах артиллерийских боеприпасов на околице Балаклеи Харковской области вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы.
Из околиц складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек.
Сейчас пожар ликвидирован, продолжается ликвидация его последствий – в первую очередь речь идет о разминировании. Главной версией событий рассматривается диверсия, хотя не исключена и версия служебной халатности.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: