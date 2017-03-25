Задержанный в Загребе крымчанин заявляет, что «агрессивная полиция» применяла к болельщикам газ

Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр утверждает, что полиция Хорватии была настроена агрессивно по отношению к украинским футбольным болельщикам во время их задержания в Загребе 24 марта. Об этом он заявил Крым.Реалии.

По словам Олега Комуняра, он был задержан отдельно от остальной группы украинских болельщиков – перед началом матча на стадионе.

«Хорватская полиция была агрессивно настроена к украинским болельщикам, приняли негостеприимно. Если взять конкретно мой случай, то меня задержали на входе на стадион. Полиция начала задержание незнакомого мне парня – болельщика, я хотел за него заступился, а в итоге вместе попали в автозак. Там уже сидели болельщики сборной Украины, мы начали протестовать, в ответ полиция пустила газ. Мы поехали в отделение, где отобрали телефоны и документы, не давали возможности связаться с консульством, родными и нашим сопровождением», – говорит вице-президент Федерации футбола Крыма.

Через некоторое время украинцам все же удалось отправить сообщение в Ассоциацию болельщиков Украины, которая сопровождала футбольных фанатов на выезде. Ее представители и связались с украинским консульством.



В итоге группу крымских футбольных фанатов отпустили ночью с 24 на 25 марта после уплаты ими штрафа.

Фанаты крымских футбольных клубов «Таврия» и «Севастополь» 24 марта приехали в город Загреб (Хорватия), чтобы поддержать сборную Украины в матче европейской квалификации Чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии. Поединок завершен со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.



В пятницу, 24 марта, футбольные фанаты развернули у посольства России в Загребе несколько украинских флагов и скандировали: «Крым – это Украина». После чего были задержаны местной полицией.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.