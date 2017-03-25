В Евпатории предпринимателей попросили не повышать цены на продукты

Подконтрольные России власти Евпатории подписали меморандум о взаимопонимании с представителями бизнеса в сфере оптовой и розничной торговли продуктами питания и их производителями в городе.

Как сообщает пресс-служба администрации Евпатории, документ подписан с целью стабилизации ценовой ситуации на продовольственном рынке города и обеспечения населения социально значимыми продуктами питания первой необходимости по обоснованным ценам.

«Субъекты розничной торговли, подписавшие меморандум, обязуются установить торговую надбавку на социально значимые продукты питания в размере не выше 15% от оптовых цен производителя. Со своей стороны администрация города будет оказывать содействие в развитии фирменной торговой сети по реализации продукции собственного производства, обеспечивать мониторинг соблюдения дисциплины цен в пределах своих полномочий, организовывать выставочные и ярмарочные мероприятия», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают необходимость недопущения необоснованного роста цен в городе перед началом курортного сезона. «Мы все хотим, чтобы сезон был успешным, а отдыхающих стало больше. Ценовой фактор играет в этом не последнюю роль», – заявляют подконтрольные России власти города.

В этом году к подписанию меморандума о взаимопонимании присоединились 10 предпринимателей и 175 предприятий розничной торговли.