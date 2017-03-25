В Беларуси задержан лидер оппозиции, Минск патрулируют автоматчики

В Беларуси задержан один из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев.

В Бресте милиция сняла его с поезда, когда он возвращался на родину из Польши. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на директора частного агентства БелаПАН Алеся Липая.

В течение последних двух недель в Беларуси арестованы около 150 оппозиционных лидеров и активистов. В отношении 26 из них возбуждены уголовные дела по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

По данным правозащитной группы «Вясна», под стражей находятся 130 участников акции, протестовавшие против планов правительства обложить налогом неработающих граждан, объявив их «социальными паразитами».

Все они планировали принять участие в традиционном шествии «День воли», которое оппозиция проводит в Минске 25 марта - в день 99-й годовщины создания Белорусской Народной Республики.

Несмотря на то, что акция не разрешена властями, объявившими ее незаконной, в ней намерены принять участие многие оппозиционеры и гражданские активисты.

Центр Минска с пятницы, 24 марта, патрулируют автоматчики, впервые с 1944 года. Отменены рейсы маршрутных такси в городе, пассажиров выборочно проверяют на железнодорожном вокзале.

Студентов из общежитий заставили разъехаться по домам, а тех, кто живут в Минске, руководители вузов предупредили об отчислении в случае, если они придут на акции. Активистов, которые намеревались ехать в Минск из регионов, милиция арестовывает просто на выходе из домов.