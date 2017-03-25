В Феодосии на выставке в честь аннексии Крыма показали «Ждунов»

В Феодосии в музее Грина открылась выставка кукол, приуроченная к годовщине российской аннексии Крыма.

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, инициаторами выставки являются руководитель клуба авторской куклы «Кукольный дворик Феодосии» Оксана Медведева и театр кукол «Скоморошка».

На выставке представлены более 130 работ. Ее участниками стали профессиональные мастера из Феодосии, Симферополя и ученики художественной школы имени Максимилиана Волошина из поселка Приморский.

Среди кукол на выставке представлены две скульптуры, позаимствованные крымскими мастерами у голландской художницы Маргрит ван Бреворт. Единый образ насекомого и слона называется «Homunculus Loxodontus», а в народе – просто «Ждун» (в украинском варианте – «Почекун»). Он символизирует пассивное ожидание затяжного процесса.

Эта работа получила широкую популярность и стала мемом в Интернете.