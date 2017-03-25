В Севастополе чиновники снова пройдут по домам в поисках болезней домашнего скота

В управлении ветеринарии подконтрольной России администрации Севастополя намерены провести очередной переучет поголовья животных и птицы в частных подворьях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках переучета будет проводиться разъяснительная работа по недопущению распространения и возникновения заразных заболеваний животных.

«Предусмотрено вручение информационных листовок, бесплатной вакцинации против бешенства собак и кошек и вакцинации птиц против болезни Ньюкасла», – говорится в сообщении.

Подворовые обходы в рамках переучета будут проводиться с 25 марта по 1 апреля.

Такие же мероприятия проводились в Севастополе и близлежащих селах с 21 по 26 марта.