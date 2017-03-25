Президент Украины поручил разработать мероприятия в честь памяти жертв «Большого террора»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мероприятиях в связи с 80 годовщиной Большого террора – массовых политических репрессий 1937 – 1938 годов».

Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Главной целью указа «является достойное увековечивание памяти жертв «Большого террора» – массовых политических репрессий 1937-1938 годов, донесение до украинского общества и мирового сообщества объективной информации о преступлениях, совершенных в XX столетии коммунистическим тоталитарным режимом на территории Украины, а также содействие укреплению в обществе идеалов гуманизма».

Указом правительству Украины поручено в месячный срок создать оргкомитет, а за три месяца утвердить план мероприятий на 2017 – 2018 годы и обеспечить его выполнение.

Указ определяет задачи органам исполнительной власти относительно проведения мемориальных мероприятий, информационной кампании, научных исследований и поисковой работы, а также развития Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

В 2017–2018 годах исполняется 80-летие «Большого террора» – апогея сталинского репрессивного режима. На протяжении 1937–1938 годов были уничтожены сотни тысяч граждан, в частности те, кто сначала сами выносили смертные приговоры.

«По разным подсчетам, количество арестованных за тот период составляло полтора миллиона. Убили 680-720 тысяч человек», – заявил Радіо Свобода историк Юрий Шаповал.