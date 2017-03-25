В Крыму ждут крымскотатарскую диаспору из Турции

Подконтрольные России власти Крыма ожидают прибытия на полуостров гостей из Турции, в частности, представителей крымскотатарской диаспоры. Об этом сообщает российское издание РИА Новости Крым со ссылкой на главу госкомитета по делам межнациональных отношений подконтрольного России правительства Крыма Заура Смирнова.

«Мы получили официальное подтверждение о приезде турецкой делегации, в которую войдут около десяти представителей крымскотатарской диаспоры, проживающей в Турции», – утверждает он.

По словам Смирнова, возглавит группу турецких гостей глава федерации культурных объединений крымских татар Унвер Сель.

«Визит, который запланирован на май, приурочен к годовщине памяти жертв крымскотатарского народа, депортированного из полуострова в советское время. Диаспора нацелена на налаживание отношений с Крымом», – утверждает глава Госкомнаца Крыма.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

В главном внешнеполитическом ведомстве страны также заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных.