Россия расширяет свое влияние в Ливии – американский генерал

Россия пытается расширить свое влияние в Ливии, а Соединенные Штаты Америки наблюдают за этим с «большой обеспокоенностью». Об этом 24 марта заявил начальник Африканского командования США, генерал Томас Волдгаузер, сообщает Радіо Свобода.

По его словам, российские подразделения находятся в районе границы между Египтом и Ливией, и Москва пытается усилить свое влияние с помощью военных средств и продажи оружия.

Генерал Волдгаузер также назвал «неопровержимой» связь между Россией и лидером одной из мощных ливийских вооруженных групп Халифой Хафтаром.

Ранее в марте информагентства AFP и Reuters сообщили, что Россия развернула свои войска на базе в западной части Египта, на расстоянии около 100 километров от границы с Ливией. Россия опровергла эти сообщения.

В Ливии после свержения в 2011 году режима диктатора Муамара Каддафи значительное количество сил пытаются добиться власти. США в течение двух последних лет направили в эту страну специальные силы и военных советников для борьбы с боевиками группировки «Исламское государство».