Подконтрольные России власти Евпатории заявляют о шести случаях укусов горожан бродячими собаками за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.

По информации директора Евпаторийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра Ольги Гончарук, за это же время представителями организации были пойманы две агрессивные собаки, которые покусали несколько человек. Сейчас они содержатся под наблюдением на территории Евпаторийского общественного фонда помощи животным «От сердца к сердцу».

В рамках подготовки к курортному сезону руководители санаториев города оформляют договоры с фондом защиты животных об отлове и стерилизации бездомных животных. «27 санаториев уже получили регистрационные ветеринарные удостоверения, провели вакцинацию и стерилизацию животных», – утверждает заместитель главы подконтрольной России администрации города Валерий Батюк.

Такие же договоры чиновники заключают и с владельцами торговых объектов города.