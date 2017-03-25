В Алуште более 3 тысяч людей живут без канализации

Мобильная группа алуштинского филиала госпредприятия «Вода Крыма» выявила в Алуштинском округе 3,6 тысячи абонентов, которые не подключены к системе канализации. Об этом сообщает крымское провластное издание «Крыминформ» со ссылкой на инженера водной инспекции алуштинского филиала предприятия «Вода Крыма» Алексея Косолапова.

По его словам, мобильная группа специалистов проводит регулярные рейды, в ходе которых выявляются потребители, «сбрасывающие стоки на рельеф, в море либо в систему ливневой канализации».

Все нарушители экологических норм получают уведомления и предупреждения о необходимости устранить нарушение, им дается время на эти меры, отметил Косолапов.

Инженер водной инспекции уточнил, что всего сотрудниками предприятия на данный момент выдано 1,2 тысячи таких уведомлений.

Кроме этого, с 14 февраля, когда начала работу мобильная группа, на территории муниципалитета выявлено 64 нарушения норм водоотведения и санитарных норм.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч абонентов в Феодосии, Судаке, Алуште и Ялте не подключены к центральной системе водоотведения и наносят экологический ущерб Черному морю.