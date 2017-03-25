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Новости

В центр Симферополя согнали автозаки, ОМОН и снайперов

Российские военные на демонстрации в Симферополе 25 марта 2017 года

Российские военные на демонстрации в Симферополе 25 марта 2017 года

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В Симферополе подконтрольные России власти устроили демонстрацию военной техники и вооружения в честь празднования дня российской гвардии.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на центральную площадь города пригнали автозаки, бронетранспортеры и спецтехнику для разгона демонстраций. Здесь также присутствовали вооруженные сотрудники спецподразделения ОМОН и снайперы.

Все желающие могли посидеть в кабине бронеавтомобиля «Тигр», залезть на БТР или «порулить» водометом.

Тяжелая техника на демонстрации в центре Симферополя

Тяжелая техника на демонстрации в центре Симферополя

Для демонстрации также представили стрелковое оружие: пистолет-пулемет, автомат «Вал», пулемет Калашникова, автоматический и ручной гранатометы.

Наибольшее внимание горожан привлекали два снайпера в маскировочных халатах зимнего и летнего образца, а также автоматчик в полной экипировке, которая очень похожа на обмундирование «зеленых человечков», которые захватили админздания и воинские части в Крыму весной 2014 года.

Снайперы в маскировочных халатах на демонстрации в Симферополе

Снайперы в маскировочных халатах на демонстрации в Симферополе

В рамках демонстрации работала полевая кухня и пункт для подачи заявлений на службу в росгвардии по контракту.

В целом мероприятие привлекло внимание и около 100-150 человек.

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